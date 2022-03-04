Боксерам з Росії і Білорусі заборонили брати участь в міжнародних змаганнях
Міжнародна асоціація боксу ухвалила рішення відсторонити Росію та Білорусь від турнірів
Про це повідомляє офіційний сайт МАБ.
Міжнародна асоціація боксу ухвалила рішення відсторонити не лише російських і білоруських боксерів, але й офіційних осіб, рефері та суддів з цих країн.
Відзначається, що в ситуації, коли неможливо відсторонити цих спортсменів за такий короткий термін, через організаційні або юридичні причини, їм дозволяється брати участь під нейтральним статусом.
Скасували усі міжнародні заходи, які заплановані у Росії та Білорусі в 2022 році. Керівництво асоціації запропонувало повну підтримку заходам, спрямованим на допомогу українським боксерам.
Президентом МАБ є росіянин Умар Кремльов.
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