Усик покинув Україну і вирушив готуватись до супербою-реваншу з Джошуа
Український боксер Олександр Усик проведе бій проти британця Ентоні Джошуа
Про це повідомив міністр спорту Вадим Гутцайт.
За словами Гутцайта, Усик вже поїхав тренуватись і готуватись до бою з Джошуа.
"Ми бачимо скільки спортсменів їдуть і перемагають. Ми зробимо все, щоб вони виїжджали. Зараз Олександр Усик поїхав тренуватись, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг і ще раз сказав на весь світ, що він завжди буде проти війни і він за мир. Це для нас дуже важливо", – сказав Вадим Гутцайт в етері телемарафону "Єдині новини".
Усик 25 вересня 2021 року у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.
В Усика було юридичне право покинути Україну. В нього троє неповнолітніх дітей.
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