Про це повідомляє RingNews 24.

"Бій між Джошуа та Ф'юрі завжди буде актуальним. Навіть поразка від Усика не буде катастрофою, поєдинок з Ф'юрі все одно буде можливим. Якщо ж Ей-Джей переможе Усика, то ви побачите поєдинок з Ф'юрі вже в грудні", – пообіцяв Хірн.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. У серпні українець та британець мають зустрітися в Саудівській Аравії у реванші.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру.

11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

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