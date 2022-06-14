Якщо Джошуа переможе Усика, то у грудні зустрінеться з Ф'юрі, - промоутер
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що британський боксер, у разі перемоги над українцем Олександром Усиком, у грудні 2022 року зустрінеться зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі
Про це повідомляє RingNews 24.
"Бій між Джошуа та Ф'юрі завжди буде актуальним. Навіть поразка від Усика не буде катастрофою, поєдинок з Ф'юрі все одно буде можливим. Якщо ж Ей-Джей переможе Усика, то ви побачите поєдинок з Ф'юрі вже в грудні", – пообіцяв Хірн.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. У серпні українець та британець мають зустрітися в Саудівській Аравії у реванші.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). У квітні після перемоги над британцем Ділліаном Вайтом він вкотре оголосив, що завершує кар'єру.
-
11 червня японець Наоя Інуе випередив Олександра Усика в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.27
Купівля 34.27Продаж 35.12
-
EUR
Купівля 35.66Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе