Про це повідомляє The Ring.

У новому рейтингу Усик опустився на другу позицію. Інуе піднявся з третього місця на перше та став новим лідером. Українець протримався на першому рядку менш як місяць.

Наоя Інуе є чемпіоном світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в найлегшій категорії (до 53,5 кг), яку також називають "вагою півня".

7 червня, японець нокаутував філіппінця Ноніто Донейра в другому раунді.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA та IBF в надважкій вазі.

Рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

1. Наоя Іноуе (Японія)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Еррол Спенс (США)

5. Хуан Франціско Естрада (Мексика)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Василь Ломаченко (Україна)

8. Дмитро Бівол (Росія)

9. Джош Тейлор (Велика Британія)

10. Джермелл Чарло (США)

13 травня Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією The Ring.

7 червня Наоя Інуе переміг Ноніто Донейра нокаутом у другому раунді та заявив про намір захопити лідерство у рейтингу The Ring.

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