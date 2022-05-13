Про це повідомляє Еспресо.TV.

The Ring опублікував он оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій P4P.

У новому рейтингу екслідер мексиканець Сауль Альварес - після поразки від росіянина Дмитра Бівола - опустився на шосте місце. Лідерство захопив Олександр Усик. На другій позиції розташувався американець Теренс Кроуфорд.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко залишився на сьомому місці.

Топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

1. Олександр Усик (Україна)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Наоя Іноуе (Японія)

4. Еррол Спенс (США)

5. Хуан Франциско Естрада (Мексика)

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Василь Ломаченко (Україна)

8. Дмитро Бівол (Росія)

9. Джош Тейлор (Велика Британія)

10. Роман Гонсалес (Нікарагуа)

8 травня Сауль Альварес поступився за очками Дмитру Біволу в бою за титул WBA у напівважкій вазі.

10 травня українець Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією DAZN.

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