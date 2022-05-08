Найкращий боксер світу зганьбився у бою з росіянином

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні зранку в Лас-Вегасі (США) Альварес за підсумками 12 раундів програв Біволу одноголосним рішенням суддів - 113:115, 113:115, 113:115.

Росіянин захистив титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). На вимогу організаторів він вийшов на ринг без національного прапора та символіки.

"Канело" зазнав другої поразки у кар'єрі. Першої йому в 2013 році завдав американець Флойд Мейвезер.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

22 квітня очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Сауль Альварес готовий битись з Олександром Усиком.

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