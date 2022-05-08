Найкращий боксер світу зганьбився у бою з росіянином
Мексиканський боксер Сауль Альварес поступився за очками росіянину Дмитру Біволу в бою за титул WBA у напівважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні зранку в Лас-Вегасі (США) Альварес за підсумками 12 раундів програв Біволу одноголосним рішенням суддів - 113:115, 113:115, 113:115.
Росіянин захистив титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). На вимогу організаторів він вийшов на ринг без національного прапора та символіки.
"Канело" зазнав другої поразки у кар'єрі. Першої йому в 2013 році завдав американець Флойд Мейвезер.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
- 22 квітня очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Сауль Альварес готовий битись з Олександром Усиком.
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