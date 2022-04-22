Промоутер заговорив про бій Усика з найкращим боксером світу

Про це повідомляє talkSPORT.



За словами Хірна, Альварес завжди впевнений у своїй перемозі.



"Канело виглядає як звір. Його шия розміром з моє стегно. Він перетворився на невеликого бійця другої середньої ваги. Тому він дуже маленький для напівважкої ваги, і це ще одне його визначне досягнення. Якщо ви поговорите з ним, то подумаєте, що може ніколи не програти. Канело думає, що здатний перемогти Олександра Усика та інших", - сказав промоутер Едді Хірн.



Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.



Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.

8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.

12 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії.

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