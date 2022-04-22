Промоутер заговорив про бій Усика з найкращим боксером світу
Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що Сауль Альварес готовий битись з Олександром Усиком
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Хірна, Альварес завжди впевнений у своїй перемозі.
"Канело виглядає як звір. Його шия розміром з моє стегно. Він перетворився на невеликого бійця другої середньої ваги. Тому він дуже маленький для напівважкої ваги, і це ще одне його визначне досягнення. Якщо ви поговорите з ним, то подумаєте, що може ніколи не програти. Канело думає, що здатний перемогти Олександра Усика та інших", - сказав промоутер Едді Хірн.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що він зустрінеться у реванші з Ентоні Джошуа в липні.
- 8 квітня інсайдер Ден Рафал заявив, що другий бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 23 липня.
- 12 квітня повідомлялось, що український боксер Олександр Усик відмовляється проводити другий поєдинок проти британця Ентоні Джошуа у Великій Британії.
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