Усик відібрав у Альвареса лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
Українець Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією DAZN
Про це повідомляє стрімінговий сервіс DAZN.
У новому рейтингу попередній лідер - мексиканець Сауль Альварес - опустився на третє місце через поразку від росіянина Дмитра Бівола. Натомість лідерство захопив Олександр Усик. Між ними на другій позиції розташувався американець Теренс Кроуфорд.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Рейтинг найкращих боксерів світу DAZN
-
Олександр Усик (Україна)
-
Теренс Кроуфорд (США)
-
Сауль Альварес (Мексика)
-
Наоя Інуе (Японія)
-
Еррол Спенс (США)
-
Дмитро Бівол (Росія)
-
Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
-
Джордж Камбосос (Австралія)
-
Стівен Фултон (США)
-
Шакур Стівенсон (США)
- 8 травня Сауль Альварес поступився за очками Дмитру Біволу в бою за титул WBA у напівважкій вазі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.4
Купівля 31.4Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе