Усик відібрав у Альвареса лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу

Про це повідомляє стрімінговий сервіс DAZN.

У новому рейтингу попередній лідер - мексиканець Сауль Альварес - опустився на третє місце через поразку від росіянина Дмитра Бівола. Натомість лідерство захопив Олександр Усик. Між ними на другій позиції розташувався американець Теренс Кроуфорд.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Рейтинг найкращих боксерів світу DAZN

Олександр Усик (Україна) Теренс Кроуфорд (США) Сауль Альварес (Мексика) Наоя Інуе (Японія) Еррол Спенс (США) Дмитро Бівол (Росія) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Джордж Камбосос (Австралія) Стівен Фултон (США) Шакур Стівенсон (США)

8 травня Сауль Альварес поступився за очками Дмитру Біволу в бою за титул WBA у напівважкій вазі.

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