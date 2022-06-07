Чемпіон в найлегшій вазі яскраво переміг нокаутом та пообіцяв відібрати в Усика титул
Японець Наоя Інуе переміг філіппінця Ноніто Донейра нокаутом у першому раунді та заявив про намір захопити лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring
Про це повідомляє Boxingscene.
У вівторок, 7 червня, Інуе нокаутував Донейра вже в першому раунді. За словами японця, він прагнув здобути над філіпінцем переконливу перемогу, аби очолити найпрестижніший рейтинг, в якому зараз лідирує українець.
"Поразка Канело змусила мене відчути, що я повинен виграти переконливо, щоб стати найкращим у рейтингу The Ring", - сказав Інуе.
Японець є чемпіоном світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в найлегшій категорії (до 53,5 кг), яку також називають "вагою півня".
Наразі Інуе йде у рейтингу The Ring на третьому місці. Очолює список Олександр Усик, який є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.
Сауль "Канело" Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). Мексиканець лідирував у рейтингу з листопада 2019 року до травня 2021 року, доки не поступився Дмитру Біволу в поєдинку в напівважкій вазі (до 79,4 кг). Зараз Альварес у списку лише шостий.
- 13 травня Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією The Ring.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.87
Купівля 33.87Продаж 34.89
-
EUR
Купівля 35.78Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе