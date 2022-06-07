Про це повідомляє Boxingscene.

У вівторок, 7 червня, Інуе нокаутував Донейра вже в першому раунді. За словами японця, він прагнув здобути над філіпінцем переконливу перемогу, аби очолити найпрестижніший рейтинг, в якому зараз лідирує українець.

"Поразка Канело змусила мене відчути, що я повинен виграти переконливо, щоб стати найкращим у рейтингу The Ring", - сказав Інуе.

Японець є чемпіоном світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в найлегшій категорії (до 53,5 кг), яку також називають "вагою півня".

Наразі Інуе йде у рейтингу The Ring на третьому місці. Очолює список Олександр Усик, який є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.

Сауль "Канело" Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг). Мексиканець лідирував у рейтингу з листопада 2019 року до травня 2021 року, доки не поступився Дмитру Біволу в поєдинку в напівважкій вазі (до 79,4 кг). Зараз Альварес у списку лише шостий.

13 травня Олександр Усик вийшов на перше місце у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією The Ring.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb