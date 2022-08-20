Фото опублікував Sky Sports.

Василь Ломаченко обрав для боксерського вечора християнський стиль та одягнув футболку "ІС ХС NI KA", що дослівно означає "Ісус Христос - Переможець".

Усик та Джошуа зустрінуться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).

Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.

В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть регіональні канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.

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