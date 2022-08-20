Доведеться пройти через пекло: промоутер Усика дав прогноз на бій з Джошуа

Про це Красюк заявив у інтерв'ю Суспільному.

"Думаю, що Олександрові доведеться пройти через пекло в перших шести раундах. Всю силу, всю міць, якою володіє Джошуа, він буде намагатися спрямувати на Усика на початку поєдинку. Однак ця інформація не є секретною, усі ми люди з боксу, всі ми розуміємо, що іншого шансу в Джошуа не буде", - сказав Красюк.

Він висловив переконання, що другий бій між Усиком та Джошуа не буде схожий на перший.

"Навряд він вдасться до тієї концепції, яка була в першому поєдинку, тобто перебоксувати Усика. Це малоймовірно, тому ми очікуємо дуже цікавий поєдинок, мабуть, набагато цікавіший, ніж перший. Джошуа є дуже багато чого втрачати у цьому поєдинку, тому він докладе максимальних зусиль для того, аби застосувати свої сильні якості та здолати Усика в першій половині бою", - пояснив Красюк.

Усик та Джошуа зустрінуться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.

В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть регіональні канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.

14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.

На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.

20 серпня стало відомо, що одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко.

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