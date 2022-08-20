Доведеться пройти через пекло: промоутер Усика дав прогноз на бій з Джошуа
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що найскладнішими для українського боксера будуть перші шість раундів бою проти Ентоні Джошуа
Про це Красюк заявив у інтерв'ю Суспільному.
"Думаю, що Олександрові доведеться пройти через пекло в перших шести раундах. Всю силу, всю міць, якою володіє Джошуа, він буде намагатися спрямувати на Усика на початку поєдинку. Однак ця інформація не є секретною, усі ми люди з боксу, всі ми розуміємо, що іншого шансу в Джошуа не буде", - сказав Красюк.
Він висловив переконання, що другий бій між Усиком та Джошуа не буде схожий на перший.
"Навряд він вдасться до тієї концепції, яка була в першому поєдинку, тобто перебоксувати Усика. Це малоймовірно, тому ми очікуємо дуже цікавий поєдинок, мабуть, набагато цікавіший, ніж перший. Джошуа є дуже багато чого втрачати у цьому поєдинку, тому він докладе максимальних зусиль для того, аби застосувати свої сильні якості та здолати Усика в першій половині бою", - пояснив Красюк.
Усик та Джошуа зустрінуться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Українець захищатиме титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також посперечаються за вакантний пояс журналу The Ring.
В Україні бій можна буде подивитися у розділі "Спорт" у застосунку та на сайті MEGOGO. Також поєдинок транслюватимуть регіональні канали Суспільного мовлення та 2+2. Поєдинок між Усиком та Джошуа стартує о 00:56.
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.
- 14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
- На процедурі зважування Олександр Усик виявився легшим від Ентоні Джошуа на 10,4 кг.
- 20 серпня стало відомо, що одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа буде українець Віктор Фесечко.
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