Усик і Джошуа провели зважування, українець легший від британця на 10,8 кг
На процедурі зважування українець Олександр Усик виявився легшим від британця Ентоні Джошуа на 10,8 кг
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 19 серпня, пройшла прес-конференція, процедура зважування та дуель поглядів. Олександр Усик, як і на минулий івент, з'явився на публіці в образі козака.
На процедурі зважування українець показав результат 100,1 кг. Вага британця складає 110,9 кг.
Дуель поглядів тривала майже 2 хвилини, а першим очі відвів Ентоні Джошуа.
Бій Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).
країнець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.
Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Усика коефіцієнт 1,57, на виграш Джошуа дають 2,95, на нічию, яка також дозволить зберегти титули українцю - 17,00.
На дострокову перемогу Усика пропонують 3,00, шанси на те, що Джошуа нокаутує українця оцінюються у 3,50.
Поставити на перемогу чинного чемпіона за очками можна з коефіцієнтом 2,65, на те що суддівським рішенням виграє британець - 7,00.
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14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
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17 серпня на прес-конференцію, яка присвячена бою з Ентоні Джошуа, український боксер Олександр Усик прийшов в образі козака та заспівав патріотичну пісню "Ой у лузі червона калина".
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