Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія)

Сьогодні, 17 серпня, пройшла прес-конференція, яку відвідали боксери та промоутери. Олександр Усик з'явився на публіці в образі козака та заспівав пісню "Ой у лузі червона калина".

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.

Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Усика коефіцієнт 1,57, на виграш Джошуа дають 2,95, на нічию, яка також дозволить зберегти титули українцю - 17,00.

На дострокову перемогу Усика пропонують 3,00, шанси на те, що Джошуа нокаутує українця оцінюються у 3,50.

Поставити на перемогу чинного чемпіона за очками можна з коефіцієнтом 2,65, на те що суддівським рішенням виграє британець - 7,00.

Усі фото - Getty Images

14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.

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