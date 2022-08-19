Усик та Джошуа провели фінальну дуель поглядів
Сьогодні, 19 серпня, український боксер Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели фінальну дуель поглядів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).
Сьогодні, 19 серпня, пройшла прес-конференція, зважування та дуель поглядів. Олександр Усик, як і на минулий івент, з'явився на публіці в образі козака.
Дуель поглядів тривала майже 2 хвилини, а першим очі відвів Ентоні Джошуа.
Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.
Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Усика коефіцієнт 1,57, на виграш Джошуа дають 2,95, на нічию, яка також дозволить зберегти титули українцю - 17,00.
На дострокову перемогу Усика пропонують 3,00, шанси на те, що Джошуа нокаутує українця оцінюються у 3,50.
Поставити на перемогу чинного чемпіона за очками можна з коефіцієнтом 2,65, на те що суддівським рішенням виграє британець - 7,00.
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14 серпня стало відомо, що на кону бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа стоятиме титул журналу The Ring, який належав Тайсону Ф'юрі.
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На прес-конференцію, яка присвячена бою з Ентоні Джошуа, український боксер Олександр Усик прийшов в образі козака та заспівав патріотичну пісню "Ой у лузі червона калина".
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