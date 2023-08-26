Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця

У суботу, 26 серпня, український боксер Олександр Усик зустрічається з британцем Даніелем Дюбуа у поєдинку за титули чемпіона світу в надважкій вазі. Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок - о 23:00

Усик та Дюбуа б'ються у польському місті Вроцлав. Українець захищає пояси WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Британець є володарем титулу "регулярного" чемпіона WBA.

35-річний Усик виграв усі 20 поєдинків серед професіоналів. 25-річний Дюбуа здобув 19 перемог та зазнав 1 поразки. Її йому у 2020 році завдав інший британець - Джо Джойс.

Олександр Усик у двох попередніх боях переміг Ентоні Джошуа з Великої Британії. У вересні 2021 року українець відібрав у нього чемпіонські титули у Лондоні, а в серпні минулого року здолав його у Джидді (Саудівська Аравія) у реванші.

Даніель Дюбуа у попередньому бою у грудні 2022 року нокаутував Кевіна Лерену з ПАР.

25 серпня боксери пройшли процедуру зважування. Вага Усика - 100,2 кг, Дюбуа – 105,8 кг.