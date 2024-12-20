Російським та білоруським фігуристам дозволили виступати на Олімпіаді-2026 у "нейтральному" статусі

Про це інформує Міжнародний союз ковзанярів.

"Визнаючи, що участь в зимових Олімпійських іграх є вершиною кар'єри будь-якого фігуриста, ISU ретельно вивчив можливість виконання рекомендацій МОК щодо створення шляху для полегшення участі спортсменів, пов'язаних з членами ISU в Росії (Союз ковзанярів Росії та Федерація фігурного катання на ковзанах Росії) та Білорусі (Союз ковзанярів Білорусі) в зимових Олімпійських іграх Мілано-Кортіна 2026 року", - йдеться у повідомленні.

В ISU відзначили мирну участь нейтральних спортсменів в Олімпійських літніх іграх в Парижі 2024 року і, враховуючи цю перспективу, підтвердили свою прихильність "сприянню безпечним, мирним і чесним змаганням на Олімпійських іграх в Мілані Кортіна 2026 року".

Це рішення поширюється на фігурне катання, ковзанярський спорт і шорт-трек за умов, визначених Олімпійською кваліфікаційною системою (ОКС) на сезон 2025/26.

У нових правилах зазначено, що лише один нейтральний спортсмен, включаючи одну пару в парному катанні та одну пару в танцях на льоду, з Росії та Білорусі може брати участь у кожному виді програми на визначених змаганнях ОКС, без участі в естафетах або командних змаганнях.