Російським та білоруським фігуристам дозволили виступати на Олімпіаді-2026 у "нейтральному" статусі
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) дозволив фігуристам з Росії та Білорусі брати участь у кваліфікаційних змаганнях на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії
Про це інформує Міжнародний союз ковзанярів.
"Визнаючи, що участь в зимових Олімпійських іграх є вершиною кар'єри будь-якого фігуриста, ISU ретельно вивчив можливість виконання рекомендацій МОК щодо створення шляху для полегшення участі спортсменів, пов'язаних з членами ISU в Росії (Союз ковзанярів Росії та Федерація фігурного катання на ковзанах Росії) та Білорусі (Союз ковзанярів Білорусі) в зимових Олімпійських іграх Мілано-Кортіна 2026 року", - йдеться у повідомленні.
В ISU відзначили мирну участь нейтральних спортсменів в Олімпійських літніх іграх в Парижі 2024 року і, враховуючи цю перспективу, підтвердили свою прихильність "сприянню безпечним, мирним і чесним змаганням на Олімпійських іграх в Мілані Кортіна 2026 року".
Це рішення поширюється на фігурне катання, ковзанярський спорт і шорт-трек за умов, визначених Олімпійською кваліфікаційною системою (ОКС) на сезон 2025/26.
У нових правилах зазначено, що лише один нейтральний спортсмен, включаючи одну пару в парному катанні та одну пару в танцях на льоду, з Росії та Білорусі може брати участь у кожному виді програми на визначених змаганнях ОКС, без участі в естафетах або командних змаганнях.
- Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що росіяни зможуть повернутися до змагань під своїм прапором, "коли виконають правила".
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