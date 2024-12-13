У МОК відповіли, коли росіянам дозволять виступати під своїм прапором

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами очільника Міжнародного олімпійського комітету, Росія зможе повернутися до змагань під своїм прапором, "коли виконають правила".

На Олімпійських іграх у Парижі РФ і Білорусь виступали у нейтральному статусі. До змагань не допустили спортсменів, які активно підтримують війну, а також тих, які перебувають на контракті у ЗС Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.