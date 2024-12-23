Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Комітет ВР підтримав за основу законопроєкт про декриміналізацію порно

Комітет ВР підтримав за основу законопроєкт про декриміналізацію порно

Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
13:17
Суспільство Верховна Рада

Правоохоронний комітет Верховної Ради 23 грудня підтримав законопроєкт №12192 про декриміналізацію порно для ухвалення в першому читанні

Зміст

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він підкреслює, що законопроєкт пропонує зміни до статті 301 Конституції, які дозволять не увʼязнювати дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру.

"Це - "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у веб-камерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото", - пояснює Железняк.

Читайте також: За порно не садитимуть, але стосується не всіх: що відомо про новий законопроєкт щодо контенту для дорослих

Нардеп наголошує: проєкт закону буде доопрацьований до другого читання. 

"Ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь на початку наступного року зможемо винести в залу", - додає він.

Що відомо про законопроєкт

У серпні 2023 року Железняк уже реєстрував законопроєкт про декриміналізацію порно, але він "завис" у комітеті.

11 листопада цього року у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Ця версія більш консервативна, ніж попередній документ. 

Згідно з документом, кримінальна відповідальність залишиться винятково за:

  • порно без згоди (порнопомста, deep fake);
  • екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);
  • порно з дітьми й розповсюдження серед дітей.

18 грудня нардеп Ярослав Железняк висловив думку, що найближчим часом і профільний комітет, і сесійна зала парламенту підтримають законопроєкт про декриміналізацію порно.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Ярослав Железняк
Читайте також:
Винищувач F/A-18
Автор Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
Над Червоним морем "дружнім вогнем" збили військовий літак США: обидва пілоти вижили
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Автор Ірена Моляр
21 грудня, 2024 субота
Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов
"Орешник" путін
Автор Тетяна Нижник
21 грудня, 2024 субота
"Путін пропонує запрограмоване масове вбивство людей": Портников про застосування РФ ракети "Орешник"
Київ
-0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.73
    Купівля 41.73
    Продаж 42.27
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
23 грудня
14:01
OPINION
Путін хоче довести самому собі, що не варто боятися Трампа
13:57
Оновлено
У Києві розпочався суд над підозрюваним у вбивстві підлітка на фунікулері
13:39
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
У КНДР немає технологій для виготовлення сучасних дронів, - експерт з питань національної безпеки Варченко
13:37
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У розвідці Великої Британії підрахували, скільки безпілотників запустила Росія по Україні за минулий місяць
13:32
На фото: Блейк Лавлі
Блейк Лайвлі звинуватила режисера "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні у домаганнях, його адвокат назвав скаргу ганебною
13:22
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик погодився на ще один реванш, а росіянам дозволили виступати на Олімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень
13:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія зранку 23 грудня знову запустила по Україні дрони: на Київщині спрацювала ППО
13:02
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
Трагедія на Різдвяному ярмарку в Магдебурзі: в МЗС розповіли про стан пораненої українки
12:59
Олександр Лукашенко
У Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори президента: самопроголошений Лукашенко балотується всьоме
12:44
Марк Рютте
"Це несправедливо": Рютте заявив, що просив Зеленського припинити критикувати Шольца
12:34
Аналітика
YouControl: Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік приросли на 120%: хто заробив найбільше? 
12:34
Інший Ірак
Іракські ополченці домовилися припинити атаки на Ізраїль, - ЗМІ
12:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Потенціал для ударів по РФ потрібно вдосконалювати, - Згурець
12:24
Молдова
У Росії заявили, що влада Молдови нібито готує план операції в окупованому Придністров'ї
12:23
Огляд
російська пропаганда
Викриття іспаномовних ЗМІ, які просувають кремлівські наративи (друга частина)
12:13
землетрус
У Туреччині стався землетрус магнітудою 4,7
12:01
OPINION
Вибори в Румунії зманіпулювала не тільки Росія, а й місцеві "умільці"
11:40
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Ожило чотири полігони, ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу, - Андрющенко
11:37
Євробачення-2025: українці обрали членів журі фіналу Нацвідбору
11:19
МВФ
Україна отримала $1,1 млрд від МВФ
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія страчує дедалі більше українських військовополонених, а мільйони біженців з України все ще перебувають у стані невизначеності. Акценти світових ЗМІ 23 грудня
11:00
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через похолодання: ситуація в енергосистемі 23 грудня
10:32
Евакуаційне судно для вивезення російських військ із Сирії зламалось у відкритому морі, - ГУР
10:13
МСЕК
Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли
10:09
Зонд NASA готується наблизитися до Сонця на рекордно близьку відстань
10:06
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ Запорізької області росіяни "націоналізували" 43 об'єкти нерухомості, - депутатка райради Сисоєва
10:01
OPINION
Про ціну поразки
09:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:21
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони збили 52 російських БПЛА, ще 25 "шахедів" не досягли цілей
09:19
У Голосіївському районі Києва тимчасово ускладнений рух транспорту
09:03
В Індонезії знімуть документальний фільм про кримськотатарський народ в Україні
09:00
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Дії ЗСУ на випередження не дають можливості росіянам форсувати Дніпро на Херсонщині, - речник УДА Братчук
08:44
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 23 грудня: на Київщині уламки пошкодили ЛЕП, будинки й автівки
08:43
Війна з Росією, ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 234 боєзіткнення: Сили оборони уразили російський склад боєприпасів і склад БПЛА
08:41
У Бразилії обвалився автомобільний міст: сірчана кислота з вантажівки вилилася в річку
08:25
ГУР: у Росії згорів склад із деталями до "шахедів" вартістю $16 млн
08:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що хоче, аби Гренландія була під контролем США
08:03
OPINION
Усик, шабля Мазепи та анафема
07:51
МЗС презентувало портал "Дипломатичний е-Архів" з унікальними документами української дипломатії
07:43
Інфографіка
втрати окупантів
Протягом доби Сили оборони ліквідували 1990 військових РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV