Комітет ВР підтримав за основу законопроєкт про декриміналізацію порно

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він підкреслює, що законопроєкт пропонує зміни до статті 301 Конституції, які дозволять не увʼязнювати дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру.

"Це - "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у веб-камерах. І одночасно зараз за статтею 301 вас можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото", - пояснює Железняк.

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Нардеп наголошує: проєкт закону буде доопрацьований до другого читання.

"Ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь на початку наступного року зможемо винести в залу", - додає він.

Що відомо про законопроєкт

У серпні 2023 року Железняк уже реєстрував законопроєкт про декриміналізацію порно, але він "завис" у комітеті.

11 листопада цього року у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Ця версія більш консервативна, ніж попередній документ.

Згідно з документом, кримінальна відповідальність залишиться винятково за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми й розповсюдження серед дітей.

18 грудня нардеп Ярослав Железняк висловив думку, що найближчим часом і профільний комітет, і сесійна зала парламенту підтримають законопроєкт про декриміналізацію порно.