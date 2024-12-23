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Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo припиняє приймання платежів у євро від російських банків, - ЗМІ

Марія Науменко
23 грудня, 2024 понедiлок
14:11
Економіка банк Intesa

Intesa Sanpaolo, найбільший банк в Італії, оголосив про припинення приймання платежів у євро від російських банків з 15 січня 2025 року

Зміст

Про це інформує російське видання "Ведомости".

Згідно з повідомленням, це рішення було підтверджено в штаб-квартирі банку в Мілані після сповіщення російської "дочки" Intesa про нові правила.

Обмеження стосуватимуться виключно платежів у євро, за винятком комерційних операцій між рахунками в Intesa Sanpaolo, його дочірніми структурами і банками, розташованими в Італії. 

Керівництво Intesa закликало клієнтів звернути увагу на ці зміни при плануванні проведення платежів та врахувати можливі ризики.

Цей крок, як вважають експерти, переважно вплине на російських корпоративних клієнтів, зокрема компанії, що працюють у сферах послуг і промислового виробництва, які використовували Intesa для розрахунків у євро з іноземними партнерами. 

Як пише Радіо Свобода, за останні роки обсяги операцій через кореспондентські рахунки Intesa значно зменшилися, і нове рішення відображає належність до існуючих практик.

Експерти пов'язують ці зміни з вимогами Європейського центрального банку щодо дотримання санкцій та ризиками для репутації. Наразі Intesa має кореспондентські рахунки у близько 15 російських банках.

  • 21 листопада управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору, зокрема проти Газпромбанку.
Теги:
Новини
Світ
Росія
Італія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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