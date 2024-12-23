Зірка "Гладіатора 2" Дензел Вашингтон став священником

Про це пише Page Six.

69-річний американський актор Дензел Вашингтон, зірка фільмів "Праведник", "Лють", "Тренувальний день", "Гладіатор 2", 21 грудня був охрещений у храмі Келлі у Нью-Йорку та отримав ліцензію священника.

Під час хрещення Вашингтон розповів парафіянам про свою віру, перш ніж поринути у воду.

"Це зайняло деякий час, але я нарешті тут. Якщо [Бог] може зробити це для мене, то немає нічого, чого Він не міг би зробити для вас. Межа - це буквально небо", - сказав він.

Дружина актора Паулетта Вашингтон поділилася, як вона пишається тим, що її чоловік, з яким вона прожила 41 рік, зробив цей великий крок.

"Сорок шість років потому я все ще стою поряд з ним, начебто Бог цього хоче. Отже, я дуже пишаюся тобою. Ти голова нашого дому, і ти подав чудовий приклад нашим дітям, які тепер є дорослими дітьми, які знають різницю, тому що ми показали їм різницю", - виголосила акторка.

Подружжя має чотирьох дітей: Джона (40 років), Катю (37 років) та близнюків Олівію та Малкольма (33 роки).

У листопаді в інтервʼю для Esquire Вашингтон заявив, що в Голлівуді віра в Бога не є модною.

"Мені байдуже, що думають інші. Дивіться, говорячи про страх, ви не можете так говорити і вигравати "Оскари". Ви не можете так говорити та святкувати. Ви не можете так говорити у цьому місті. Тепер я вільний. Про це не говорять у цьому місті. Про це не кажуть. Це не модно. Це не сексуально. Але це не означає, що люди у Голлівуді не вірять", - поділився актор.

Вашингтон також зазначив, що "такої речі", як Голлівуд, "не існує".

"Що це взагалі означає? Для мене це означає вулицю під назвою Голлівудський бульвар. Це не те, що ми всі десь зустрічаємось та обговорюємо, у що віримо. Тому я не знаю, скільки ще акторів вірять. Я не проводив жодних опитувань. Як я можу це знати? Я маю на увазі, що немає жодних церковних зборів акторів, на яких я був", - додав він.