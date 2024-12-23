Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Зірка "Гладіатора 2" Дензел Вашингтон став священником

Зірка "Гладіатора 2" Дензел Вашингтон став священником

Дар'я Тарасова
23 грудня, 2024 понедiлок
14:01
Кіно

Американський актор Дензел Вашингтон днями охрестився у храмі Келлі у Нью-Йорку та отримав ліцензію священника

Зміст

Про це пише Page Six.

69-річний американський актор Дензел Вашингтон, зірка фільмів "Праведник", "Лють", "Тренувальний день", "Гладіатор 2", 21 грудня був охрещений у храмі Келлі у Нью-Йорку та отримав ліцензію священника.

Під час хрещення Вашингтон розповів парафіянам про свою віру, перш ніж поринути у воду.

"Це зайняло деякий час, але я нарешті тут. Якщо [Бог] може зробити це для мене, то немає нічого, чого Він не міг би зробити для вас. Межа - це буквально небо", - сказав він.

Дружина актора Паулетта Вашингтон поділилася, як вона пишається тим, що її чоловік, з яким вона прожила 41 рік, зробив цей великий крок.

"Сорок шість років потому я все ще стою поряд з ним, начебто Бог цього хоче. Отже, я дуже пишаюся тобою. Ти голова нашого дому, і ти подав чудовий приклад нашим дітям, які тепер є дорослими дітьми, які знають різницю, тому що ми показали їм різницю", - виголосила акторка.

Подружжя має чотирьох дітей: Джона (40 років), Катю (37 років) та близнюків Олівію та Малкольма (33 роки).

У листопаді в інтервʼю для Esquire Вашингтон заявив, що в Голлівуді віра в Бога не є модною.

"Мені байдуже, що думають інші. Дивіться, говорячи про страх, ви не можете так говорити і вигравати "Оскари". Ви не можете так говорити та святкувати. Ви не можете так говорити у цьому місті. Тепер я вільний. Про це не говорять у цьому місті. Про це не кажуть. Це не модно. Це не сексуально. Але це не означає, що люди у Голлівуді не вірять", - поділився актор.

Вашингтон також зазначив, що "такої речі", як Голлівуд, "не існує".

"Що це взагалі означає? Для мене це означає вулицю під назвою Голлівудський бульвар. Це не те, що ми всі десь зустрічаємось та обговорюємо, у що віримо. Тому я не знаю, скільки ще акторів вірять. Я не проводив жодних опитувань. Як я можу це знати? Я маю на увазі, що немає жодних церковних зборів акторів, на яких я був", - додав він.

 

Теги:
Новини
Культура
США
Читайте також:
Зеленський, Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Трамп запропонував Зеленському почати думати про припинення вогню та відмову від усіх окупованих територій, - El Pais
армія КНДР
Автор Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
У ССО показали документи, які Росія видає військовим з КНДР, аби приховати їхню присутність на фронті 
Винищувач F/A-18
Автор Ксенія Золотова
22 грудня, 2024 неділя
Над Червоним морем "дружнім вогнем" збили військовий літак США: обидва пілоти вижили
Київ
-0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.73
    Купівля 41.73
    Продаж 42.27
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
23 грудня
15:29
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія зранку 23 грудня знову запустила по Україні дрони: на Київщині спрацювала ППО
15:22
Різдво
Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на Святвечір і Різдво
15:08
Оновлено
світло
В Україні 23 грудня запровадили аварійні відключення світла
15:06
Володимир Зеленський
The Washington Post: Зеленський поступово змінює позицію щодо переговорів про майбутнє України
14:53
Дональд Трамп
Трамп вважає, що "деякий час" варто не забороняти роботу TikTok у США
14:46
танк Leopard 1
Дві системи Patriot, 15 танків Leopard, 30 бронеавтомобілів MRAP: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
14:29
Оновлено
Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері
14:24
Володимир Зеленський
"Хоче допомогти РФ витіснити газ від США та інших партнерів з Європи": Зеленський про зустріч Фіцо з Путіним
14:20
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:11
банк Intesa
Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo припиняє приймання платежів у євро від російських банків, - ЗМІ
14:01
OPINION
Путін хоче довести самому собі, що не варто боятися Трампа
13:39
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
У КНДР немає технологій для виготовлення сучасних дронів, - експерт з питань національної безпеки Варченко
13:37
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У розвідці Великої Британії підрахували, скільки безпілотників запустила Росія по Україні за минулий місяць
13:32
На фото: Блейк Лавлі
Блейк Лайвлі звинуватила режисера "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні у домаганнях, його адвокат назвав скаргу ганебною
13:22
Огляд
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик погодився на ще один реванш, а росіянам дозволили виступати на Олімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень
13:17
Верховна Рада
Комітет ВР підтримав за основу законопроєкт про декриміналізацію порно
13:02
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп
Трагедія на Різдвяному ярмарку в Магдебурзі: в МЗС розповіли про стан пораненої українки
12:59
Олександр Лукашенко
У Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори президента: самопроголошений Лукашенко балотується всьоме
12:44
Марк Рютте
"Це несправедливо": Рютте заявив, що просив Зеленського припинити критикувати Шольца
12:34
Аналітика
YouControl: Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік приросли на 120%: хто заробив найбільше? 
12:34
Інший Ірак
Іракські ополченці домовилися припинити атаки на Ізраїль, - ЗМІ
12:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Потенціал для ударів по РФ потрібно вдосконалювати, - Згурець
12:24
Молдова
У Росії заявили, що влада Молдови нібито готує план операції в окупованому Придністров'ї
12:23
Огляд
російська пропаганда
Викриття іспаномовних ЗМІ, які просувають кремлівські наративи (друга частина)
12:13
землетрус
У Туреччині стався землетрус магнітудою 4,7
12:01
OPINION
Вибори в Румунії зманіпулювала не тільки Росія, а й місцеві "умільці"
11:40
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
Ожило чотири полігони, ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу, - Андрющенко
11:37
Євробачення-2025: українці обрали членів журі фіналу Нацвідбору
11:19
МВФ
Україна отримала $1,1 млрд від МВФ
11:11
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія страчує дедалі більше українських військовополонених, а мільйони біженців з України все ще перебувають у стані невизначеності. Акценти світових ЗМІ 23 грудня
11:00
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через похолодання: ситуація в енергосистемі 23 грудня
10:32
Евакуаційне судно для вивезення російських військ із Сирії зламалось у відкритому морі, - ГУР
10:13
МСЕК
Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли
10:09
Зонд NASA готується наблизитися до Сонця на рекордно близьку відстань
10:06
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ Запорізької області росіяни "націоналізували" 43 об'єкти нерухомості, - депутатка райради Сисоєва
10:01
OPINION
Про ціну поразки
09:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
09:21
шахеди, ППО, ЗСУ
Сили оборони збили 52 російських БПЛА, ще 25 "шахедів" не досягли цілей
09:19
У Голосіївському районі Києва тимчасово ускладнений рух транспорту
09:03
В Індонезії знімуть документальний фільм про кримськотатарський народ в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV