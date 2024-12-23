"Слава Богу за все. Слава Україні": Усик звернувся до фанів після перемоги над Ф'юрі в реванші
Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до фанів після перемоги у реванші над британцем Тайсоном Фʼюрі та подякував за підтримку
Відповідний допис він опублікував в instagram.
"Все чудово, перемога є. Хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу. Дякую за молитви. Мої британські фанати, дуже дякую за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо, я дуже ціную. Дуже дякую. Слава Богу за все. Слава Україні", - сказав Усик.
- У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
- Цю перемогу Усик присвятив своїй матері та матерям України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.28
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.24
- Актуальне
- Важливе