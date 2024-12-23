"Слава Богу за все. Слава Україні": Усик звернувся до фанів після перемоги над Ф'юрі в реванші

Відповідний допис він опублікував в instagram.

"Все чудово, перемога є. Хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу. Дякую за молитви. Мої британські фанати, дуже дякую за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо, я дуже ціную. Дуже дякую. Слава Богу за все. Слава Україні", - сказав Усик.