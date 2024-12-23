Потенціал для ударів по РФ потрібно вдосконалювати, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Може бути два наслідки влучання наших безпілотників у висотки Російської Федерації. Або в цей час працювала система російської РЕБ, яка вплинула на маршрути наших літаків, що зазвичай виконують головні військові цілі. Або це можуть бути нюанси, які вплинули на те, що ці два безпілотники влучили в цю висотку. Але в будь-якому разі потенціал для ударів по Російській Федерації є, його треба вдосконалювати, враховуючи всі ризики, які можуть бути пов'язані з використанням російської РЕБ. Хоча з огляду на те, як діє РФ, свідомо використовуючи високоточне озброєння для ударів по наших цивільних містах, навряд чи уникнення таких складностей є першочерговим завданням", - зазначив Згурець.

Путін після атаки на Казань лякає Україну "багатократно більшими руйнуваннями". Проте РФ не має можливостей ще більше активізувати удари по Україні.

"Нас уже немає сенсу залякувати, оскільки Росія фактично вже використовує всі свої арсенали, окрім ядерних. Йдеться про стратегічні бомбардувальники з крилатими ракетами, весь арсенал далекобійного озброєння з псевдо гіперзвуковими "Кинджалами" та навіть спроби залякування "Орешником". Все це вже використано Російською Федерацією. Тому я не бачу нових можливостей для Росії активізувати бойові дії та удари по наших містах, оскільки інтенсивність і можливості вже перебувають на піку російських спроможностей", - вважає Згурець.