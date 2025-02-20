Трамп перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна, - експосол США у РФ

Про це повідомляє Суспільне.

"Він перебуває в інформаційній екосистемі, яка відображає погляди Путіна. Я хотів би, щоб він більше часу спілкувався з українцями. Щоб він зустрівся з українськими військовими, з якими я зустрівся в Мюнхені – щоб вони розказали йому трагедії цієї війни", - заявив Макфол.

Він припускає, що Трамп отримує новини лише під одним кутом. За словами експосла, такий стан справ є небезпечним не лише для України, але і для самих Сполучених Штатів.

"З двох причин. По-перше, це означає, що Трамп просто не розуміє ситуації. По-друге, це підриває зусилля його команди переговірників, коли ті мають справу з росіянами. Це послаблює їхні позиції. Бо якщо Путін бачить, що все так, як він хоче, це значить, що він може просити ще більше. Адже його позиція сильніша", – наголосив Майкл Макфол.

На запитання, як він оцінює слова Трампа про те, що Володимир Зеленський є "диктатором", Макфол відповів: "Як американцю, мені соромно за те, що він говорить. Я вважаю жахливим те, що він називає Зеленського диктатором – і при цьому ніколи не критикує Путіна".

Що передувало

18 лютого Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд: "Ми надали Києву, здається, $350 мільярдів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це".

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.

19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів". При цьому посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що вибори в Україні можна провести не раніше, ніж через пів року після завершення воєнного стану.

Також Зеленського розкритикував віцепрезидент США Джей Ді Венс за реакцію на заяви Трампа про його рейтинги.

20 лютого Дональд Трамп заявив, що Росія "має козирі" у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки "захопила велику територію".



