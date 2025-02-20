Франція стала лідером підтримки України
Вперше разом нас зустрічають сенатори та депутати Національних зборів
Нам, українській делегації довго стоячи аплодує Сенат Французької республіки.
Вперше разом нас зустрічають сенатори та депутати Національних зборів, важливі зустрічі у комітетах обох палат.
Мали честь бути тут тоді, коли до України прикута найбільша увага.
Франція стає європейським лідером у нашій підтримці. Вона справді тут відчувається серед усіх найбільших партій. І це зараз вкрай важливо.
Приємно було бути тут корисними для України.
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Українська делегація у Сенаті Франції, Фото: Facebook Миколи Княжицького
Українська делегація у Сенаті Франції, Фото: Facebook Миколи Княжицького
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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