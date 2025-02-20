Нам, українській делегації довго стоячи аплодує Сенат Французької республіки.

Вперше разом нас зустрічають сенатори та депутати Національних зборів, важливі зустрічі у комітетах обох палат.

Мали честь бути тут тоді, коли до України прикута найбільша увага.

Франція стає європейським лідером у нашій підтримці. Вона справді тут відчувається серед усіх найбільших партій. І це зараз вкрай важливо.

Приємно було бути тут корисними для України.

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Українська делегація у Сенаті Франції, Фото: Facebook Миколи Княжицького

Українська делегація у Сенаті Франції, Фото: Facebook Миколи Княжицького

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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