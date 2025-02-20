Все більше випадків викрадення людей фіксується на ТОТ, - депутат Запорізької міськради Кирильчук

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Найбільш зараз кричущі ситуації і активізація відбувається в тому, що людей почали, все більше і більше доноситься випадків, просто викрадати і шукати підставу, під якою можна її засудити і віджати все майно яке ще в неї залишилося. Мова йде про те, що навіть про якийсь там допис, хтось десь в якійсь соцмережі щось написав, і практику цих доносів там ніхто не скасовував. Там вона є в пріоритеті, коли хтось на когось свідчить. В одному з населених пунктів днями була ця ситуація, що жінку за допис зараз засудили, і триває цей процес, до семи років ув'язнення", - розповів він.

Також є випадки, коли людей викрадають та нав’язують безпідставні звинувачення.

"Ще гірша ситуація, це коли в Бердянському районі і ще в одному населеному пункті, уже такі два випадки як мінімум. За надуманими підставами посеред білого дня зупиняється машина, як у них оцей воронок, Їхні ці поплічники терористів погрузили людину в актівку, людину везуть в комендатуру і починають їй нібито інкримінувати оці всі звинувачення в тому, що за допомогу ЗСУ, якісь надумані підстави того, довести немає чим. Але найгірше, що у людини довести свою правоту там майже нереально. Що людини такій загрожує до 20 років їхнього ув’язнення. І, звичайно ж, найгірше і найстрашніше, що відбувається, коли там родичі таких людей звертаються в ту ж комендатуру їхню рашистську, то про людину зачасту можуть вони і не отримати ніяку інформацію", - зазначив депутат Запорізької міської ради.

Дмитро Кирильчук зауважив, що потім росіяни зв’язуються із рідними ув’язнених і вимагають викуп: "Звичайно, через деякий час вони (росіяни, - ред.) намагаються зв'язатися з родичами цієї людини, але при цьому ж все зводиться до того, що починають по факту вони маніпулювати: “відпиши своє майно, і питання будуть скасовані”. І це та реальність, яка зараз відбувається, на превеликий жаль на тимчасово окупованих територіях, рашисти продовжують кошмарити місцеве населення".