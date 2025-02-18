Окупанти планують скоїти теракти проти цивільних на ТОТ і звинуватити в цьому партизанів, - "Атеш"
Російська ФСБ готує провокації проти мирних жителів тимчасово окупованих територій України, щоб потім звинуватити у цього партизанські рухи
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Так, окупанти планують вчиняти теракти проти мирного населення, щоб потім звинуватити в цьому партизанські рухи на тимчасово окупованих територіях України та в самій РФ.
"Це стандартна методичка ФСБ, яку вони вже застосовували раніше для посилення репресій і тотального контролю. У рамках підготовки до цих провокацій російська влада заздалегідь оголосила "Атеш" терористичною організацією", - пояснили партизани.
- Агент "Атеш" з-поміж військовослужбовців 344-го радіотехнічного полку армії Росії здійснив успішну диверсію, вивівши з ладу комплекс радіоелектронної боротьби РП-377ЛА "Лорандит".
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