Окупанти планують скоїти теракти проти цивільних на ТОТ і звинуватити в цьому партизанів, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Так, окупанти планують вчиняти теракти проти мирного населення, щоб потім звинуватити в цьому партизанські рухи на тимчасово окупованих територіях України та в самій РФ.

"Це стандартна методичка ФСБ, яку вони вже застосовували раніше для посилення репресій і тотального контролю. У рамках підготовки до цих провокацій російська влада заздалегідь оголосила "Атеш" терористичною організацією", - пояснили партизани.