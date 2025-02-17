Підсипав цукор у паливний бак: агент "Атеш" в армії РФ вивів з ладу ворожий РЕБ

Про це повідомляє "Атеш".

Згідно з повідомленнями, агент непомітно підсипав цукор у паливний бак техніки, після чого вдало зник із місця події. Несправність виявили тільки на третій день.

Командування частини намагалося приховати інцидент від вищого керівництва, проте факт диверсії викликав занепокоєння, адже був скоєний власними військовослужбовцями.

"Ми закликаємо російських військовослужбовців приєднуватися до нашого руху. Разом ми можемо зупинити цю війну, а ви - зберегти свої життя і повернутися додому", - закликали в "Атеш".

Довідково: "Лорандит" – це компактний комплекс для радіоконтролю та придушення сигналів, який було прийнято на озброєння у РФ у 2019 році. Ця техніка активно використовується у війні проти України, а вартість однієї установки перевищує 20 млн рублів. Виробництво нових одиниць ускладнене, що ставить під загрозу можливості армії.