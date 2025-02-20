У Єгипті вперше з 1922 року виявили гробницю фараона

Про це повідомляє The Gurdian.

Зазначається, що британський археолог Пірс Літерленд побачив, що стеля похоронної камер була пофарбована в синій колір із жовтими зірками, і зрозумів, що виявив першу гробницю єгипетського фараона, знайдену за понад століття.

Для того, щоб розчистити сміття від повеней у низхідному коридорі, знадобилися місяці роботи. Протягом довгого часу науковці припускали, що гробниця належить королівській дружині. Проте, коли археологи побачили стелю похоронної камери, яка була прикрашена сценами з Амдуата, релігійного тексту, призначеного для королів, він зрозумів, що зробив те, що з того часу проголошено найважливішим відкриттям з часів Тутанхамона.

Тутмос II був чоловіком, а також зведеним братом Хатшепсут, одного з найвидатніших фараонів Єгипту та однієї з небагатьох жінок, які правили самостійно, а також батьком Тутмоса III.

"Це відкриття розгадує велику таємницю стародавнього Єгипту: розташування гробниць царів початку 18-ї династії. Гробниця цього предка Тутанхамона ніколи не була знайдена, тому що завжди вважалося, що вона знаходиться на іншому кінці гори поблизу Долини Царів", - заявив Літерленд.