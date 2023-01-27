Укрита золотом: в Єгипті відкрили саркофаг з мумією віком 4300 років
Археологи на південь від Каїра знайшли вкриту золотом мумію всередині вапнякового саркофага, яка була закрита понад чотири тисячоліття
Про це інформує DW.
26 січня у Єгипті оголосили про серію нових археологічних відкриттів, які знайшли у некрополі Саккара на південь від Каїра. Зокрема чотири гробниці та 4300-річну мумію.
"Ця мумія може бути найдавнішою та найповнішою мумією, знайденою в Єгипті на сьогодні", - сказав колишній генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту Захі Хавасс.
Хавасс розповів, що мумія належала людині, на ім'я Гекашепес, була вкритий шарами золота і схована у великому вапняковому саркофазі, який був запечатаний протягом 4300 років, "у такому ж вигляді, як його залишили стародавні єгиптяни".
Також археологи виявили чотири гробниці на величезному місці поховання, які датуються п'ятою та шостою династіями, які відповідають 25-му - 22-му століттям до нашої ери.
Повідомляється, що найбільша гробниця, знайдена вченими, належала священику-інспектору та наглядачеві дворян Хнумджедеф.
Гробницю, прикрашена сценами повсякденного життя, знайшли у комплексі пірамід Унаса, останнього царя п'ятої династії.
Хавасс додав, що інша виявлена гробниця належала людині, яку ідентифікували як "хранителя таємниць" фараона. Це належало до священицького титулу, який мали вищі чиновники палацу.
Третя могила була священника, четверта - судді та письменника Фетек.
- Раніше археологи виявили мумію жінки часів XVIII - IV ст. до н.е. у скельному могильнику в Карачаєво-Черкесії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе