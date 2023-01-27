Укрита золотом: в Єгипті відкрили саркофаг з мумією віком 4300 років

Про це інформує DW.

26 січня у Єгипті оголосили про серію нових археологічних відкриттів, які знайшли у некрополі Саккара на південь від Каїра. Зокрема чотири гробниці та 4300-річну мумію.

"Ця мумія може бути найдавнішою та найповнішою мумією, знайденою в Єгипті на сьогодні", - сказав колишній генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту Захі Хавасс.

Хавасс розповів, що мумія належала людині, на ім'я Гекашепес, була вкритий шарами золота і схована у великому вапняковому саркофазі, який був запечатаний протягом 4300 років, "у такому ж вигляді, як його залишили стародавні єгиптяни".

Також археологи виявили чотири гробниці на величезному місці поховання, які датуються п'ятою та шостою династіями, які відповідають 25-му - 22-му століттям до нашої ери.

Повідомляється, що найбільша гробниця, знайдена вченими, належала священику-інспектору та наглядачеві дворян Хнумджедеф.

Гробницю, прикрашена сценами повсякденного життя, знайшли у комплексі пірамід Унаса, останнього царя п'ятої династії.

Хавасс додав, що інша виявлена ​​гробниця належала людині, яку ідентифікували як "хранителя таємниць" фараона. Це належало до священицького титулу, який мали вищі чиновники палацу.

Третя могила була священника, четверта - судді та письменника Фетек.

Раніше археологи виявили мумію жінки часів XVIII - IV ст. до н.е. у скельному могильнику в Карачаєво-Черкесії.

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