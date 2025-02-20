Ситуація на Куп'янському напрямку може мати в перспективі кризові наслідки, - військовий експерт Селезньов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що ж стосується ситуації на фронті, то вона залишається вкрай складною. Ще буквально тиждень тому ми з вами вели розмову про те, що відбувається дещо зниження інтенсивності ведення бойових дій. Зараз, як ми бачимо, знову ворог атакує, атакує на багатьох ділянках фронту. Є декілька медійно підсвічених ділянок, як то район Покровська, рештки Курахівського плацдарму, зараз ми його називаємо Новопавлівський напрямок. Але ж тим не менше і на інших ділянках фронту ситуація залишається вкрай складною. Район Тарецька, район Часів Яру, особливо південніше від цього населеного пункту Ступочки, південний мікрорайон Часів Яру. Ситуація надзвичайно складна", - зазначив він.

Владислав Селезньов зауважив, що найбільше впливає на ситуацію на полі бою та інтенсивність ведення бойових дій фактор ресурсу. Якого у ворога, вочевидь, достатньо.

"Ситуація, яка нині розгортається на Куп'янському напрямку може мати в перспективі кризові наслідки, адже плацдарм в районі населеного пункту Дворічна, це вже на західному березі річки Оскіл, він розширюється. І ворог продовжує перекидати на цей плацдарм додаткові сили та засоби, які можуть нести загрозу не лише нашому Куп'янську, а і ці сили та засоби можуть в перспективі створити чимало проблем для наших оборонців у Вовчанську. Тобто ситуація на фронті геть далека від стабільної і в принципі ключовий фактор, який на цю інтенсивність ведення бойових дій впливає, це фактор ресурсу. Як виявляється, у ворога все ще є ресурси, він готовий їх кидати в пекло війни. Так, я розумію, що один зі сплесків, таких масштабних сплесків, коли протягом доби відбулося 261 бойове зіткнення, було пов'язано з Мюнхенською безпековою конференцією. Але всі ці заходи відбулися. Зустріч в Ер-Ріяді відбулась, а інтенсивність бойових дій, сказати, що дуже сильно вщухла на полі бою, я не ризикну", - сказав військовий експерт.