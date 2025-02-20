Трюдо заявив, що Канада завжди буде на захисті України
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із підтримкою України й заявив, що його країна завжди буде на захисті Києва
Про це він заявив у відеозверненні, передає Суспільне.
За його словами, Канада та союзники єдині у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського та виступають проти російського диктатора Володимира Путіна.
"Канада та наші союзники однозначно стоять на захисті України від незаконних, аморальних та несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Володимира Путіна", - наголосив він.
Крім цього Трюдо додав, що найближчими годинами має зустрітися з європейськими партнерами, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки України та захисту міжнародних правил.
Він також підкреслив, що "цей період миру, стабільності та процвітання у світі став можливим завдяки існуванню правил щодо кордонів та заборони вторгнень у сусідні країни – правил, які Росія свідомо порушила кілька років тому".
- Увечері 19 лютого президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що провів розмову із колегами з ЄС, а також Канади, Ісландії та Норвегії стосовно України, а також безпеки у Європі.
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