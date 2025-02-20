Трюдо заявив, що Канада завжди буде на захисті України

Про це він заявив у відеозверненні, передає Суспільне.

За його словами, Канада та союзники єдині у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського та виступають проти російського диктатора Володимира Путіна.

"Канада та наші союзники однозначно стоять на захисті України від незаконних, аморальних та несправедливих порушень міжнародного порядку з боку Володимира Путіна", - наголосив він.

Крім цього Трюдо додав, що найближчими годинами має зустрітися з європейськими партнерами, щоб обговорити подальші кроки щодо підтримки України та захисту міжнародних правил.

Він також підкреслив, що "цей період миру, стабільності та процвітання у світі став можливим завдяки існуванню правил щодо кордонів та заборони вторгнень у сусідні країни – правил, які Росія свідомо порушила кілька років тому".

Canada will always stand up for Ukraine. pic.twitter.com/UGT7MaDKVa — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 19, 2025