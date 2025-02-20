Трамп розраховує відновити угоду про рідкісноземельні мінерали з Україною

Про це пише CNN.

На запитання, чи може він відновити угоду, Трамп відповів: "Так, я думаю, що я відновлю цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я відновлю її, інакше все не зробить його (Володимира Зеленського - ред.) дуже щасливим. І дивіться, настав час виборів".

Водночас американський лідер обурився з приводу того, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом нібито поводилися "досить грубо" під час візиту до Києва 12 лютого, де Україна відхилила угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ", - заявив Трамп.

Він додав, що його міністр їхав до Києва багато годин у поїзді, що є "небезпечною поїздкою".

Угода про обмін українських рідкісноземельних елементів. Що відомо

На початку лютого Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу США.

Спершу Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого повідомлялось, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали й стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Після цього президент повідомив: Україна зацікавлена у підписанні угоди, але лише після її доопрацювання, адже наразі в ній немає гарантій безпеки.

20 лютого президент США звинуватив Україну у зриві угоди про рідкісноземельні метали.

