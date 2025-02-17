Зеленський: Україна зацікавлена підписати зі США угоду про рідкісноземельні метали, але після її доопрацювання

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на онлайн-брифінгу під час візиту до ОАЕ.

"Нічого принципово нового в цій угоді, у цьому напрямі чи в самому бажанні укласти таку угоду немає – відповідні домовленості існували в той чи інший час. Можна почитати історію. Але ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати. Це дуже важливо для нас. Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США", - заявив він.

"Я також говорив про це президенту Трампу: ми хочемо підписати угоду. Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що там немає гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", – додав Зеленський.

За його словами, деякі деталі в документі можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі мають бути чітко визначені. Він наголосив, що не обов'язково йдеться про членство в НАТО. Це можуть бути альтернативні механізми, як-от фінансування, надання зброї та інвестиції. Зеленський підкреслив, що Україна вітає інвестиції США, які можуть підтримати економіку.

"Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі", - резюмував він.

На початку лютого Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу США.

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