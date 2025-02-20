ASUS Zenbook DUO 2025: інноваційний ноутбук із двома екранами

Подвійна ефективність – максимум можливостей

Чи мріяли ви колись про другий екран, який завжди під рукою? Тепер це реальність! Дослідження підтверджують: два екрани можуть підвищити продуктивність на 30–50%. Не важливо, працюєте ви в офісі, подорожуєте чи займаєтесь творчістю – Zenbook DUO 2025 відкриває нові горизонти для багатозадачності.

Чому варто обрати ASUS Zenbook DUO 2025

Два 14-дюймові OLED-дисплеї 3K 120 Гц – надзвичайна якість зображення, реалістичні кольори й комфорт для очей.

Новітня платформа Intel Core Ultra – потужний процесор, що легко справляється з найскладнішими завданнями.

До 32 ГБ оперативної пам'яті та 2 ТБ SSD – більше можливостей для роботи, зберігання та швидкодії.

Компактний і легкий корпус (1,6 кг) – зручний у дорозі, з винятковою мобільністю без компромісів.

Режим двох екранів – ідеальне рішення для менеджерів, дизайнерів, програмістів, фінансистів і всіх, хто цінує ефективність.

Zenbook DUO 2025 – для тих, хто не зупиняється на досягнутому

Якщо ви часто подорожуєте або працюєте в динамічному середовищі, цей ноутбук стане вашим незамінним помічником. Забудьте про важкі додаткові монітори – Zenbook DUO 2025 дає вам другий екран у компактному форматі, не жертвуючи мобільністю. Zenbook DUO приблизно на 200 грамів легший, аніж двоекранні моделі з 13-дюймовими дисплеями від інших виробників.

Доступний уже зараз

ASUS Zenbook DUO, вперше представлений на початку 2024 року, запропонував інноваційну двоекранну конструкцію, залишаючись при цьому класичним ноутбуком із дисплеєм, що розкривається. За останні 12 місяців темпи продажу Zenbook DUO склали в середньому понад 30 пристроїв на день, тож цей пристрій зробив значний внесок в успіх усієї серії ноутбуків ASUS Zenbook. Покупці на Amazon та Best Buy назвали його надзвичайно зручним для роботи в дорозі.

Zenbook DUO 2025 – це преміальний ноутбук, який став ще доступнішим. Тепер він офіційно продається в Україні та країнах EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), гарантуючи бездоганний сервіс і високу якість. Не відставайте від технологій – зробіть вибір на користь ефективності, стилю та інновацій!

Придбайте ASUS Zenbook DUO 2025 уже сьогодні – і перейдіть на новий рівень продуктивності! ASUS Zenbook DUO вже доступний в Україні.