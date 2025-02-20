Загрожувало 24 роки увʼязнення: репера A$AP Rocky визнали невинуватим у справі про стрілянину з репером A$AP Relli
Суд присяжних у Лос-Анджелесі виправдав американського репера Ракіма Маєрса, чоловіка Ріанни, відомого як A$AP Rocky, звинуваченого у стрільбі з пістолета в колишнього друга Терелла Ефрона (A$AP Relli)
Про це пише BBC.
Суд присяжних у Лос-Анджелесі виправдав музиканта Ракіма Маєрса за двома звинуваченнями в збройному нападі, які передбачали до 24 років ув'язнення. Друг дитинства A$AP Rocky Терелл Ефрон, відомий також як репер A$AP Relli, заявив, що зірка хіп-хопу, номінована на "Ґреммі", відкрила по ньому вогонь під час сварки на вулиці Голлівуду 6 листопада 2021 року, одним з пострілів зачепивши його по кісточках пальців.
Маєрс заперечував звинувачення, стверджуючи, що зброя була ревізійною, і що його колишній друг прагнув лише грошей.
Коли у суді зачитували рішення A$AP Rocky кинувся до Ріанни. Вони обнялись і заплакали.
Після тритижневого судового розгляду присяжні радилися лише три години, щоб винести вердикт.
"Дякую вам, що врятували мені життя", — сказав репер присяжним, коли вони виходили, пише AP.
Репер був заарештований за двома звинуваченнями в нападах після бурхливої сварки зі своїм колишнім другом у самому центрі Голлівуду. Маєрс і Ефрон були знайомі ще з середньої школи в Нью-Йорку та були частиною хіп-хоп колективу A$AP Mob.
Їхня дружба охолола, коли кар’єра A$AP Rocky пішла вгору. Ефрон зустрівся з Маєрсом 6 листопада 2021 року, через день після того, як у них виникла суперечка, біля готелю приблизно за квартал від культової Голлівудської алеї слави.
- У листопаді 2023 року повідомлялося, що A$AP Rocky постане перед судом за стрілянину у друга дитинства. A$AP Rocky був заарештований у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса в квітні 2022 року за імовірну стрілянину, а пізніше того ж дня його випустили під заставу. У серпні 2022 року йому було пред’явлено звинувачення за двома пунктами.
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