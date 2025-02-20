Якщо підходи ЄС не зміняться, війна в країнах НАТО гарантована, - очільник ЦПД Коваленко
Начальник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що війна в країнах НАТО гарантована, якщо підходи Європейського Союзу не зміняться
Про це він написав у Telegram.
"Якщо підходи не зміняться, війна в країнах НАТО гарантована. Європа має діяти жорсткіше і терміново. 4-6 років і буде війна в Європі, там будуть російські, кндрівські та іранські проксі. Вони нападуть на Європу", - заявив Коваленко.
На його думку, Європа має купувати більше американської зброї і зберегти максимально американські бази. Водночас раїни ЄС мають говорити про військових в Україні, але і розраховувати на досвід єдиної армії в Європі, що вміє воювати в сучасній війні - український досвід.
"Звісно, Путін думає, що він все "порішав" і з США все буде добре в нього, але це зовсім не так і це ще всі побачать. Демократії мають змінити підходи і віднайти власні яйця, бо буде велика війна, яку ще поки можна зупинити", - додав Коваленко.
- Раніше у Reuters повідомляли, що Франція скликає другий саміт європейських лідерів щодо України й безпеки ЄС.
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