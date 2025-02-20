У Трампа наказали готувати скорочення бюджету Пентагону, - WP

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на меморандум Гегсета і джерела, пише ЄП.

Гегсет просить підготувати варіанти скорочень витрат Пентагону до 24 лютого і наводить список з 17 категорій, які можна з бюджету.

"Серед них – операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання безпілотників односторонньої дії та інших боєприпасів", – ідеться в повідомленні.

Газета пише, що скорочення бюджету на 8% щороку протягом пʼяти років означає, що за цей період він має зменшитись на приблизно 34%.

Там додали, що у Конгресі існує консенсус щодо того, що обороні витрати необхідні для стримування загроз від Китаю та РФ.

Водночас американські політики висували претензії до ефективності Пентагону.