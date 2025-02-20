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Головна Світ У Трампа наказали готувати скорочення бюджету Пентагону, - WP

У Трампа наказали готувати скорочення бюджету Пентагону, - WP

Євген Козярін
20 лютого, 2025 четвер
00:36
Світ Піт Геґсет

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав керівникам Пентагону і збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% на найближчі п'ять років

Зміст

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на меморандум Гегсета і джерела, пише ЄП.

Гегсет просить підготувати варіанти скорочень витрат Пентагону до 24 лютого і наводить список з 17 категорій, які можна з бюджету.

"Серед них – операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання безпілотників односторонньої дії та інших боєприпасів", – ідеться в повідомленні.

Газета пише, що скорочення бюджету на 8% щороку протягом пʼяти років означає, що за цей період він має зменшитись на приблизно 34%.

Там додали, що у Конгресі існує консенсус щодо того, що обороні витрати необхідні для стримування загроз від Китаю та РФ.

Водночас американські політики висували претензії до ефективності Пентагону.

Теги:
Пентагон
США
Військові новини
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