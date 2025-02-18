Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1/16 фіналу
18 та 19 лютого відбудуться повторні матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів: "Бенфіка" Анатолія Трубіна приймає "Монако", а у головному протистоянні стадії "Реал" грає з "Ман Сіті"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
В Україні прямі трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.
На стадії 1/16 фіналу ЛЧ грають команди, які в основному раунді посіли 9-24 місця. Безпосередньо до 1/8 фіналу вийшли англійські "Ліверпуль", "Арсенал" і "Астон Вілла", італійський "Інтер", іспанські "Барселона" й "Атлетико", німецький "Баєр" та французький "Лілль".
Ліга чемпіонів
1/16 фіналу
18 лютого
19:45 "Мілан" (Італія) - "Феєнорд" (Нідерланди) (Перший матч - 0:1)
22:00 "Аталанта" (Італія) - "Брюгге" (Бельгія) (1:2)
22:00 "Баварія" (Німеччина) - "Селтік" (Шотландія) (2:1)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Монако" (Франція) (1:0)
19 лютого
19:45 "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Спортинг" (Португалія) (0:3)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Ювентус" (Італія) (1:2)
22:00 ПСЖ (Франція) - "Брест" (Франція) (3:0)
22:00 "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія) (3:2)
- 11 лютого в 1/16 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" поступився вдома іспанському "Реалу", а 12 лютого український голкіпер Анатолій Трубін допоміг "Бенфіці" у гостях здолати "Монако".
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