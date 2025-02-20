Стармер представить Трампу миротворчий план щодо України: The Telegraph поділився деталями
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Вашингтона представить президенту США Дональду Трампу миротворчий план щодо України
Про це повідомляє The Telegraph.
Так, очікується, що Стармер детально опише те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка буде укладена за посередництва Дональда Трампа.
За даними джерел, британський прем'єр закликатиме Трампа тримати американські винищувачі й ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо Росія порушить умови можливого перемир'я.
"Згідно з англо-французьким планом, щонайменше 30 тис. військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники й супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається".
Крім цього, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати та відбивати атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України й зробити можливими комерційні польоти.
Також військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.
Миротворчі війська в Україні. Що відомо
Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.
11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.
За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.
17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.
Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.
Велика Британія готова відправити в Україну винищувачі Typhoon після досягнення угоди про припинення вогню.
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