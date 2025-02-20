Стармер представить Трампу миротворчий план щодо України: The Telegraph поділився деталями

Про це повідомляє The Telegraph.

Так, очікується, що Стармер детально опише те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка буде укладена за посередництва Дональда Трампа.

За даними джерел, британський прем'єр закликатиме Трампа тримати американські винищувачі й ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо Росія порушить умови можливого перемир'я.

"Згідно з англо-французьким планом, щонайменше 30 тис. військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники й супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається".

Крім цього, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати та відбивати атаки", щоб знову відкрити повітряний простір України й зробити можливими комерційні польоти.

Також військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Очільниця закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країна не виключає відправку військ в Україну у складі післявоєнної миротворчої місії.

Велика Британія готова відправити в Україну винищувачі Typhoon після досягнення угоди про припинення вогню.