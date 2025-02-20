В Аризоні зіткнулися у повітрі два літаки: є загиблі
Уранці 19 лютого на півдні Аризони зіткнулися у повітрі два малі літаки. Унаслідок цього загинули щонайменше дві людини
Про це повідомляє АВС News.
Зазначається, що літаки зіткнулися біля регіонального аеропорту Марана на околиці Тусона. Федеральні слідчі з безпеки польотів заявили, що на борту кожного літака перебувало по дві людини.
Один літак зміг здійснити безпечну посадку, проте інший впав на землю біля злітно-посадкової смуги і загорівся. Департамент поліції Марани підтвердив загибель двох людей.
Довідка. Аеропорт Марани має дві пересічні злітно-посадкові смуги, але працює без диспетчерської вежі. Наразі триває багатомільйонний проєкт із будівництва вежі управління польотами, однак його реалізацію відклали через затримки, спричинені пандемією COVID-19. Щорічно в цьому аеропорту здійснюються десятки тисяч рейсів.
- У Канаді в аеропорту Торонто під час посадки зазнав аварії пасажирський літак американської авіакомпанії Delta Airlines. Є постраждалі
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.28Продаж 43.92
- Актуальне
- Важливе