В Аризоні зіткнулися у повітрі два літаки: є загиблі

Про це повідомляє АВС News.

Зазначається, що літаки зіткнулися біля регіонального аеропорту Марана на околиці Тусона. Федеральні слідчі з безпеки польотів заявили, що на борту кожного літака перебувало по дві людини.

Один літак зміг здійснити безпечну посадку, проте інший впав на землю біля злітно-посадкової смуги і загорівся. Департамент поліції Марани підтвердив загибель двох людей.

Довідка. Аеропорт Марани має дві пересічні злітно-посадкові смуги, але працює без диспетчерської вежі. Наразі триває багатомільйонний проєкт із будівництва вежі управління польотами, однак його реалізацію відклали через затримки, спричинені пандемією COVID-19. Щорічно в цьому аеропорту здійснюються десятки тисяч рейсів.