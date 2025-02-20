Війна з Росією має завершитися на умовах України, - міноборони Австралії
Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що Росія є агресором у війні з Україною, тому конфлікт має бути врегульований на умовах української сторони
Про це пише Reuters.
Марлз наголосив, що війна призвела до величезних людських жертв, але не може закінчитися миром за будь-яких умов.
"Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність заснованого на правилах порядку, глобального, заснованого на правилах порядку", - заявив Марлес.
Австралійський міністр зазначив, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну.
Видання додає, що Австралія є важливим союзником США у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де їх турбує нарощування військової могутності Китаю.
- Нагадаємо, 18 лютого у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори між державним секретарем США Марком Рубіо та головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Вони тривали майже 5 годин. В Офісі президента України назвали це "спробою повернути Росію до початку розмови з Заходом про правила та справедливість".
- У Державному департаменті США зазначили, що Марко Рубіо та Сергій Лавров під час переговорів домовилися про створення механізму консультацій для усунення "стресових факторів" у російсько-американських відносинах.
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