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Івано-Франківський театр у Варшаві представить виставу "Дзяди", яка має антиросійський дискурс

Дар'я Тарасова
20 лютого, 2025 четвер
08:52
Культура Вистава Дзяди

У річницю повномасштабного вторгнення у Варшаві пройдуть покази вистави Івано-Франківського драматичного театру Івана Франка "Дзяди" за поемою Адама Міцкевича

Зміст

Про це повідомляють на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

З 21 по 25 лютого 2025 року у Варшаві Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представить виставу "Дзяди" за поемою Адама Міцкевича. Загалом у Польщі заплановано пʼять показів. Режисеркою вистави стала польська мисткиня Майя Клечевська.

Як зазначається на сайті театру, "Дзяди" має антиросійський дискурс та чіткий безапеляційний меседж до тих, хто досі каже "Це не наша війна" або "Я пацифіст". Майя Клечевська відповідає їм: "То є ваша війна. І ми виграємо її усі разом! Бо українці боронять кожного із нас".

Гастролі пройдуть за підтримки Центру Мєрошевського – державної установи, що діє під керівництвом міністерства культури та національної спадщини Польщі. Центр сприяє розвитку демократичних процесів, інтеграції євроатлантичних структур та зміцненню зв’язків із Польщею.

Дати гастролей також символічні – саме у річницю повномасштабного вторгнення у Варшаві говоритимуть про злочини Росії як країни-агресорки та закликатимуть міжнародну мистецьку спільноту до консолідації.

  • 12 листопада виставу "Дзяди" за твором Адама Міцкевича, створену у співпраці українських і польських театральних митців, показали у Києві.
     
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Івано-Франківськ
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