У столиці презентували театральну виставу "Дзяди"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова в етері Еспресо.

Польська режисерка Майя Клечевська інтерпретувала виставу на сучасний контекст, у співпраці з Івано-Франківським національним драматичним театром ім. Івана Франка. Виставу привезли до Києва в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи "Via Carpatia 2024".

"Сьогодні для нас важливий день, адже разом з акторами ми зробили "Дзяди". Для поляків це, напевно, найважливіший твір авторства Міцкевича, і саме завдяки Івано-Франківському театру та українцям ми зрозуміли суть твору. Виставу неодноразово демонстрували в польських театрах, і вона здобула велику популярність", - розповіла режисерка Майя Клечевська.

Постановка "Дзяди" була визнана головною театральною подією 2023 року в Польщі. За словами її творців, вона розкриває антигуманну суть Росії, яка несе свої імперські цінності крізь багато років. Вистава закликає українців та європейців продовжувати боротьбу за свободу України та опір агресії. За словами кореспондентки, актори та творці "Дзядів" прагнуть нагадати європейцям, що "хороших росіян" не існує, і в цьому полягає цінність вистави.

Ростислав Держипільський, режисер, актор, народний артист зазначив, що величезна цінність постановки в тому, що всі не побоялися в розпал війни приїхати в Україну: "Вони зробили мовою мистецтва свій влад для нашої перемоги над РФ. Це також приклад культурної дипломатії".

"Дзяди" — один із найбільших творів польського та європейського романтизму, який оповідає про боротьбу поляків з Росією за свободу ще в 1830-х роках. Режисерка проводить паралелі з сучасною ситуацією, коли українці протистоять російській агресії. Тому цей твір так символічний і презентується в межах форуму.

"На цих українсько-польських зустрічах ми дякуємо Польщі за лідерство в об'єднанні Європи для підтримки України. Коли словами Міцкевича говорять актори, які грають українських полонених, ми розуміємо, що великої різниці між поляками, які боролися з росіянами за свою незалежність, про що писав Міцкевич, і між українцями, які робляться це зараз, в цій драмі, в цій трагедії, немає. Це ще раз показує, що російський цар, як тоді був вселенським злом, так і зараз таким залишається", - поділився враженнями від вистави голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат України Микола Княжицький.

12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.

В панелі безпека та оборона «Передові технології сучасної війни. Оборонно-промислова співпраця» взяли участь д иректор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (Consortium for Defense Information) Валентин Бадрак, директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас та з аступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

аступниця міністра стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр. 13 листопада в межах Форуму відбудеться “Українсько-польська зустріч”, ініційована співголовами депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Миколою Княжицьким, Артемом Ковальовим та головою польсько-української парламентської групи Марціном Босацьким.

Також форум “Via Carpatia” привіз до столиці театральну прем’єру вистави “Дзяди” за твором Адама Міцкевича, який до сучасного контексту інтерпретовано польською режисеркою Майєю Клечевською та українським режисером Ростиславом Держипільським. Вистава вже визнана головною театральною подією 2023 року у Польщі та увійшла до короткого списку у номінації “За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм” Фестивалю-Премії “ГРА”-2024.



