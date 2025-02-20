У Києві затримали підозрюваного, який повідомив про нібито замінування будівлі в урядовому кварталі
Правоохоронці затримали чоловіка, який надіслав анонімне повідомлення про начебто замінування будівлі в урядовому кварталі у Києві
Про це повідомляє поліція Києва.
Так, до поліції Києва на спецлінію "102" подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу.
"Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби вирушили на місце та перевірили приміщення й прилеглу територію - інформація не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району. Він на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії.
За хибний виклик псевдомінеру загрожує до шести років ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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