У Києві затримали підозрюваного, який повідомив про нібито замінування будівлі в урядовому кварталі

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, до поліції Києва на спецлінію "102" подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу.

"Співробітники поліції та фахівці вибухотехнічної служби вирушили на місце та перевірили приміщення й прилеглу територію - інформація не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що хибний дзвінок здійснив 38-річний мешканець Солом’янського району. Він на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння й не зміг пояснити свої дії.

За хибний виклик псевдомінеру загрожує до шести років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.