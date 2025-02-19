Українців попередили про нову шахрайську схему у Viber
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про нову шахрайську схему з викрадення особистих даних користувачів у Viber
Про це Центр стратегічних комунікацій повідомив у соцмережах.
Так, у межах схеми зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача "ввести SMS-код" під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану.
Фахівці пояснили, що цей SMS-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і таким чином шахрай отримує контроль над акаунтом користувача.
Аби вберегти свої дані потрібно:
- не передавати нікому коди активації;
- блокувати підозрілі повідомлення;
- обмежити контакти від невідомих користувачів;
- використовувати налаштування конфіденційності для захисту облікових записів.
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