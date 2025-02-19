Українців попередили про нову шахрайську схему у Viber

Про це Центр стратегічних комунікацій повідомив у соцмережах.

Так, у межах схеми зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача "ввести SMS-код" під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану.

Фахівці пояснили, що цей SMS-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і таким чином шахрай отримує контроль над акаунтом користувача.

Аби вберегти свої дані потрібно:

не передавати нікому коди активації;

блокувати підозрілі повідомлення;

обмежити контакти від невідомих користувачів;

використовувати налаштування конфіденційності для захисту облікових записів.

На Полтавщині затримали трьох учасників злочинної групи, які ошукували громадян, видаючи себе за працівників банків.