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Українців попередили про нову шахрайську схему у Viber

Юлія Лаврук
19 лютого, 2025 середа
16:12
Технології шахрай, шахрайство

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про нову шахрайську схему з викрадення особистих даних користувачів у Viber

Зміст

Про це Центр стратегічних комунікацій повідомив у соцмережах.

Так, у межах схеми зловмисники видають себе за представників відомих сервісів або компаній і просять користувача "ввести SMS-код" під приводом перевірки реєстрації, підтвердження облікового запису чи активації нового мобільного тарифного плану.

Фахівці пояснили, що цей SMS-код активує обліковий запис Viber на новому пристрої, і таким чином шахрай отримує контроль над акаунтом користувача.

Аби вберегти свої дані потрібно:

  • не передавати нікому коди активації;
  • блокувати підозрілі повідомлення;
  • обмежити контакти від невідомих користувачів;
  • використовувати налаштування конфіденційності для захисту облікових записів.

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Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
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2025, середа
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