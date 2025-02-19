Виманили у матері загиблого військового 3 млн грн: викрито шахраїв, які видавали себе за працівників банків й ошукували громадян
На Полтавщині затримали трьох учасників злочинної групи, які ошукували громадян, видаючи себе за працівників банків
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрювані отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували людей, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на "безпечні рахунки".
Під приводом кваліфікованої допомоги підозрювані надавали інструкції та вказівки, в результаті яких отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Надалі гроші перераховувалися на сторонніх осіб, так званих "дропів" та виводились у готівку.
"Щоб приховати свою діяльність, підозрювані використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби безпеки банку", - зазначили в Офісі генпрокурора.
У відомстві розповіли, що однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.
Підозрюваних затримано на території Полтавської області. Наразі вони перебувають під вартою.
Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).
Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків. Попередньо, фігуранти встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Про підозру повідомлено трьом шахраям, які створили фейкові збори для допомоги Силам оборони України і привласнили донатів на суму понад 2,5 млн грн.
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