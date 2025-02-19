Виманили у матері загиблого військового 3 млн грн: викрито шахраїв, які видавали себе за працівників банків й ошукували громадян

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані отримували персональні дані громадян та телефонували їм, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували людей, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на "безпечні рахунки".

Під приводом кваліфікованої допомоги підозрювані надавали інструкції та вказівки, в результаті яких отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Надалі гроші перераховувалися на сторонніх осіб, так званих "дропів" та виводились у готівку.

"Щоб приховати свою діяльність, підозрювані використовували SIP-телефонію, яка дозволяла їм підмінювати номери та імітувати дзвінки з офіційних банківських ліній. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби безпеки банку", - зазначили в Офісі генпрокурора.

У відомстві розповіли, що однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військовослужбовця. Шахраї переконали її, що кошти в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.

Підозрюваних затримано на території Полтавської області. Наразі вони перебувають під вартою.

Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків. Попередньо, фігуранти встигли провернути близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.