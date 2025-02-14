Відбувається пробудження Європи під холодним душем з боку США, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі відбувається певне пробудження Європи під холодним душем з боку США. Думаю, що струшування Європи піде нам на користь, тому що це дозволить більш ефективно пришвидшити розгортання європейської оборонки, яка дійсно розгортається, але не так швидко, як би нам хотілося", - наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, окремі країни Європи здійснюють допомогу як запасами озброєнь, так і новими розробками. Німеччина залишається лідером у постачанні військової допомоги.

"Цей тренд зберігається на додачу до стабільної допомоги з інших країн НАТО, плюс використання коштів від заморожених російських активів. Все це дозволяє говорити про достатньо стабільну ситуацію з постачанням озброєнь на певний час", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що Німеччина поставить Україні 6 тисяч безпілотників зі штучним інтелектом.

"Ці дрони нагадують російські "ланцети", мають дальність до 100 кілометрів, бойову частину до 5 кілограмів вибухової речовини. Вони не піддаються засобам РЕБ противника, мають можливість використовувати елементи для наведення на кінцевій ділянці польоту. 6 тисяч дронів – це достатньо гарна кількість для посилення ЗСУ", – пояснив Згурець.