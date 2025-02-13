"Немає підстав говорити, що долю України вирішать за спиною самої України": військовий експерт Снєгирьов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З приводу діалогу Трампа і Путіна: Трамп виконує свої передвиборчі обіцянки закінчити війну в Україні. Тут немає жодної, знову таки, зради з приводу того, що Україна начебто опиняється поза межами перемовного процесу. Наразі ведуться відповідні консультації і з українською стороною, відповідно і з москалями з приводу можливих подальших сценаріїв. Не випадковим, власне, є візит високопосадовців американської сторони в Україну, йдеться про міністра фінансів. Також зустріч в рамках “Рамштайну” з міністром оборони Сполучених Штатів. Тому говорити про те, що долю України вирішать за спиною самої України наразі немає жодних підстав", - сказав він.

Також Дмитро Снєгирьов висловив свою думку, у чому полягає позиція США щодо видобутку корисних копалин в Україні. Він вважає, що це свідчить про подальшу підтримку України Сполученими Штатами Америки.

"Коли я читав коментарі з приводу можливості розробки наших корисних копалини Сполученими Штатами, тож пояснюю, власне, про що йде мова, у чому полягає позиція Сполучених Штатів. Військо-технічної допомоги надано на суму 100 мільярдів. Натомість Сполучені Штати чітко заявляють про те, що в планах розробка природних копалин і, відтак, спільні проєкти з Україною на суму 500 мільярдів. А це свідчення того, що Сполучені Штати дають чітко зрозуміти Російській Федерації, що Україна залишається в орбіті не лише військово-політичній Сполучених Штатів, а й в економічній. Тобто дають чітко зрозуміти, що Сполучені Штати розглядають Україну не тільки як військового партнера, але і як економічного. І будуть захищати власні економічні інтереси вже на території нашої країни", - вважає військовий експерт.

12 лютого президент США Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним після обрання на другий термін. Також Трамп анонсував візити Путіна в США і свій в Росію.

13 лютого президент США Дональд Трамп наголосив, що він буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше "Володимир Путін би подумав, що він виграв".

Обмін українських рідкісноземельних металів на допомогу США. Що відомо

Раніше Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.