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США ніколи не бачили Україну в НАТО, - Зеленський

Дар'я Куркіна
14 лютого, 2025 п'ятниця
17:33
Світ Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки ніколи не хотіли членства України в НАТО

Зміст

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

"Якщо бути відвертим, США ніколи нас не бачили в НАТО, вони ніколи не хотіли нас в НАТО, це правда. На рівні лідера, на рівні президента, ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО, ніколи", - розповів Зеленський.

За його словами, це не є питанням до президента Дональда Трампа, а питання до американської політики, за якою Київ не має бути в Північноатлантичному альянсі.

Також він висловився, що членство України в НАТО є у взаємних інтересах, оскільки держава має сильну армію.

"Але це не означає, що ми не можемо змінити цю політику, тому що зараз ми бачимо, що НАТО та Європа складаються з сильних солдатів, здебільшого в Україні. Ми не в НАТО, але в нас є сильна армія, котра може зміцнити НАТО всюди. Я думаю, що це у взаємних інтересах - мати Україну в НАТО", - пояснив Зеленський.

  • Очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство Києва в Північноатлантичному альянсі та повернення кордонів України 2014 року не є реалістичним результатом.
  • Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Україні ніколи не обіцяли вступ у Північноатлантичний альянс за результатами домовленостей про мир.
  • Водночас Зеленський заявив: якщо Україна не буде в НАТО, їй знадобиться натовське озброєння та армія чисельністю 1,5 мільйона військових.
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Володимир Зеленський
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
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вступ до НАТО
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