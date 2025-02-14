США ніколи не бачили Україну в НАТО, - Зеленський

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції.

"Якщо бути відвертим, США ніколи нас не бачили в НАТО, вони ніколи не хотіли нас в НАТО, це правда. На рівні лідера, на рівні президента, ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО, ніколи", - розповів Зеленський.

За його словами, це не є питанням до президента Дональда Трампа, а питання до американської політики, за якою Київ не має бути в Північноатлантичному альянсі.

Також він висловився, що членство України в НАТО є у взаємних інтересах, оскільки держава має сильну армію.

"Але це не означає, що ми не можемо змінити цю політику, тому що зараз ми бачимо, що НАТО та Європа складаються з сильних солдатів, здебільшого в Україні. Ми не в НАТО, але в нас є сильна армія, котра може зміцнити НАТО всюди. Я думаю, що це у взаємних інтересах - мати Україну в НАТО", - пояснив Зеленський.