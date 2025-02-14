"Ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців – питання в оснащенні": Зеленський

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми дуже хочемо гарантій безпеки від США. Коли ми говоримо про контингент – ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Питання в оснащенні. Якщо у нас 150-160 літаків F-16, понад 25 систем Patriot, для чого нам команди США чи Європи?" – заявив Зеленський.

Він зазначив, що якщо Україна матиме відповідне оснащення – питання у громадянстві не стоятиме та додав, що США потрібні Україні як союзник, що політично підтримує її.

"Якщо ми говоримо про контингент, у мене є мапа де написано: іноземців – 110 тисяч. Бажано, щоб ті наші партнери, які є професіоналами на морі (британці, нордичні країни) – щоб вони були в морі", – сказав президент.

Раніше, відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки, Володимир Зеленський також зауважив щодо контингенту, що військові створили мапу, де зазначили, яких саме військових потребують і де, щоб гарантувати безпеку України.

"Мапа готова, військові попрацювали. Вона непублічна, там показано, де, як ми вважаємо, військовий контингент – не миротворчі сили – повинен бути та в якій кількості. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою і союзниками... І якщо буде загальне розуміння небезпечного Путіна, ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з росіянами", – додав Зеленський.