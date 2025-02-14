Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців – питання в оснащенні": Зеленський

"Ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців – питання в оснащенні": Зеленський

Юлія Лаврук
14 лютого, 2025 п'ятниця
13:59
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитись на військовий контингент, який складається виключно з її громадян, якщо матиме відповідне оснащення

Зміст

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

"Ми дуже хочемо гарантій безпеки від США. Коли ми говоримо про контингент – ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Питання в оснащенні. Якщо у нас 150-160 літаків F-16, понад 25 систем Patriot, для чого нам команди США чи Європи?" – заявив Зеленський.

Він зазначив, що якщо Україна матиме відповідне оснащення – питання у громадянстві не стоятиме та додав, що США потрібні Україні як союзник, що політично підтримує її.

"Якщо ми говоримо про контингент, у мене є мапа де написано: іноземців – 110 тисяч. Бажано, щоб ті наші партнери, які є професіоналами на морі (британці, нордичні країни) – щоб вони були в морі", – сказав президент.

Раніше, відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки, Володимир Зеленський також зауважив щодо контингенту, що військові створили мапу, де зазначили, яких саме військових потребують і де, щоб гарантувати безпеку України.

"Мапа готова, військові попрацювали. Вона непублічна, там показано, де, як ми вважаємо, військовий контингент – не миротворчі сили – повинен бути та в якій кількості. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою і союзниками... І якщо буде загальне розуміння небезпечного Путіна, ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з росіянами", – додав Зеленський.

  • У січні Володимир Зеленський заявляв, що військовий контингент європейських країн в Україні може бути частиною гарантій безпеки.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
США
підтримка України
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 43.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
14 лютого
14:11
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія готує 15 дивізій у Білорусі й може піти на країни НАТО вже наступного року, – Зеленський
14:08
OPINION
Зеленський за підсумками фіналу війни може не піти на другий строк
14:06
ЗСУ загиблі
Понад 150 українських військовополонених можуть перебувати в Чечні, куди не має доступу Червоний Хрест, – Координаційний штаб
14:04
Якщо ми не в НАТО, то нам потрібна натовська зброя й армія у 1,5 мільйона людей, - Зеленський
14:04
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію, проте з представниками РФ не зустрічатиметься
13:56
Оновлено
В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників
13:38
Тільда Свінтон
Тільда Свінтон у промові на Берлінале засудила Трампа, який "любʼязний з воєнними злочинцями"
13:36
Крістоф Гойсген
Росіян не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію
13:22
Закликали до держперевороту в Україні: СБУ затримала шістьох псевдоактивістів
13:18
Україна закликала МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам на ядерні об'єкти
13:07
Оновлено
російський БПЛА влучив у саркофаг ЧАЕС
Російський БПЛА із фугасною боєголовкою влучив у саркофаг ЧАЕС. Зеленський назвав це "привітом Путіна" учасникам безпекової конференції
12:59
Андрій Сибіга
"Прислухайтеся до України і не повторюйте минулих помилок": Сибіга звернувся до учасників Мюнхенської безпекової конференції
12:56
Володимир Зеленський
Україна - №1 у світі з виробництва дронів, - Зеленський
12:51
OPINION
Найближчим часом не варто очікувати на "договорняки" чи вибори
12:44
"Не знаємо, як складеться майбутнє": гурт "Діти інженерів" оголосив про тривалу паузу у творчості
12:43
Рустем Умєров і Кая Каллас
Умєров у Брюсселі зустрівся з Лекорню та Каєю Каллас: обговорили спільні проєкти у сфері ОПК і безпеку Європи
12:27
Порушена герметичність: експертка з питань ядерної енергетики Кошарна про удар РФ по укриттю на ЧАЕС
12:09
Netflix розробляє серіал за настільною грою "Підземелля та дракони"
12:03
OPINION
Чи очікувати проблем з газом через ворожі удари та похолодання
11:55
Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора повідомив про кримінальні провадження проти п’яти громадян, щодо яких Зеленський увів у дію санкції РНБО
11:51
Герман Галущенко
Жодних планів з підняття тарифів на електроенергію на сьогодні немає, - Галущенко
11:43
Пресреліз
Еспресо лого
Еспресо на супутнику: нові координати налаштування
11:24
Депутати "Європейської Солідарності" заблокували трибуну Ради, в роботі парламенту оголосили перерву
11:12
Олександр Мережко
Принципових рішень на Мюнхенській конференції не ухвалюватимуть, – нардеп Мережко
11:06
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відбувається пробудження Європи під холодним душем з боку США, - Згурець
11:01
Оновлено
У Луцьку стався вибух: є постраждалі, причетного затримали
Росіяни скинули КАБи на житлові будинки у Запорізькій області: загинула жінка
10:36
Коригував удари РФ по Силах оборони в Миколаєві: СБУ затримала рецидивіста-агента ФСБ
10:34
PR
Підсумки року COMFY: інновації та збільшення частки ринку
10:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Найскладніша вимога Трампа та побоювання, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі. Акценти світових ЗМІ 14 лютого
10:28
Оновлено
діти провалилися під лід
Рятувальники виявили тіла двох дітей, які напередодні провалилися під лід на Херсонщині, пошуки ще одного хлопчика тривають
10:10
Умєров на зустрічі з Рютте наголосив, що Україна не відмовляється від курсу на вступ в НАТО
10:07
OPINION
Про переговори та неможливість нової Ялти
09:58
Ексклюзив
корисні копалини
Інформація про корисні копалини України засекречена, - керівник аналітичного напряму мережі "АНТС"
09:49
День святого Валентина
День святого Валентина 2025: як виникло свято та як в цей день прийнято вітати
09:30
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:15
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та Сумщині сталися пожежі, на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру
08:50
Ексклюзив
Фортифікації, зуби дракона
Нарешті навколо Краматорська риють протитанковий рів із "зубами дракона", - депутат Дружківської міськради
08:46
Донецька область, стела
За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще вісім людей поранено
08:35
сили ППО
Сили оборони збили 73 "шахеди", 58 безпілотників локаційно втрачені
08:30
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 113 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 атак ворога
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV